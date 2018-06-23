На западе страны усилилась угроза образования селевых потоков
23 июня, 2018, 10:45
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала предупреждение об изменении гидрологической ситуации
Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
По данным Укргидрометцентра, 23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образование локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия, добавляет ГСЧС.
- Как сообщалось, спасатели предупредили о резком ухудшении погоды.
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