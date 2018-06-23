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На западе страны усилилась угроза образования селевых потоков

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала предупреждение об изменении гидрологической ситуации

Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

По данным Укргидрометцентра, 23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образование локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия, добавляет ГСЧС.

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