На Одесчине наркозависимый напал на полицейских с гранатой. Его задержал КОРД

23 июня, 2018, 15:23

В субботу, 23 июня 2018 года, в полицию поступило сообщение от врача о том, что, прибыв на вызов в село Курисово к 35-летнему психически больному мужчине, который состоит на учете как наркозависимый, в доме они заметили ружье. После оказания ему помощи медицинские работники покинули дом и сообщили об оружии правоохранителям

Для проверки сообщения на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. В помещении вместе с ним находилась его мать. После этого он произвел выстрел из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробное ранение левого предплечья и туловища, информирует отдел коммуникации полиции в Одесские области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции, руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецподразделение КОРД.

Была проведена эвакуация гражданского населения из зоны проведения полицейских мероприятий.

В результате спецоперации злоумышленник задержан. Среди гражданского населения никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления. Проводится расследование.