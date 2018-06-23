На Одесчине наркозависимый напал на полицейских с гранатой. Его задержал КОРД
Для проверки сообщения на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. В помещении вместе с ним находилась его мать. После этого он произвел выстрел из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробное ранение левого предплечья и туловища, информирует отдел коммуникации полиции в Одесские области.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции, руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецподразделение КОРД.
Была проведена эвакуация гражданского населения из зоны проведения полицейских мероприятий.
В результате спецоперации злоумышленник задержан. Среди гражданского населения никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления. Проводится расследование.
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