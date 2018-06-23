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На Львовщине пострадавшие от укусов гадюк женщины находятся в реанимации

В реанимацию Сколевской больницы Львовской области поступили четверо пациентов: три женщины и пятнадцатилетняя девочка. Их укусила карпатская гадюка

Об этом сообщает 24 канал.

Всех укусила карпатская гадюка – это единственная ядовитая змея в этом районе.

"Некоторые пациенты попали без признаков общей интоксикации. Две другие женщины имели явления интоксикации, выраженную тошноту, рвоту, понос. Но состояние их стабилизировалось", – рассказала и.о. завотделения реанимации Сколевской районной больницы Наталья Козак.

Лечиться пациентки будут, по меньшей мере, еще неделю.

В Сколевской районной больнице есть специальное противоядие. Впрочем, ее вводят в чрезвычайных случаях. В основном достаточно противоотечной терапии и курса антибиотиков.

Активизируются гадюки в жару и когда воздух влажный. Могут вылезти наружу и перед летней грозой, чтобы подкрепиться заранее. Спугнуть змею, которая готовится напасть, может шум.

Если змея все же укусила, ни в коем случае нельзя перевязывать конечность жгутом или высасывать яд – через микротрещинки во рту яд может попасть в кровь или желудок.

Желательно, как можно меньше двигаться, пить много воды и немедленно обратиться к врачу. Обязательно обездвижить тело и как можно быстрее обратиться к врачам.

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