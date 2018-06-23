На Львовщине пострадавшие от укусов гадюк женщины находятся в реанимации
Об этом сообщает 24 канал.
Всех укусила карпатская гадюка – это единственная ядовитая змея в этом районе.
"Некоторые пациенты попали без признаков общей интоксикации. Две другие женщины имели явления интоксикации, выраженную тошноту, рвоту, понос. Но состояние их стабилизировалось", – рассказала и.о. завотделения реанимации Сколевской районной больницы Наталья Козак.
Лечиться пациентки будут, по меньшей мере, еще неделю.
В Сколевской районной больнице есть специальное противоядие. Впрочем, ее вводят в чрезвычайных случаях. В основном достаточно противоотечной терапии и курса антибиотиков.
Активизируются гадюки в жару и когда воздух влажный. Могут вылезти наружу и перед летней грозой, чтобы подкрепиться заранее. Спугнуть змею, которая готовится напасть, может шум.
Если змея все же укусила, ни в коем случае нельзя перевязывать конечность жгутом или высасывать яд – через микротрещинки во рту яд может попасть в кровь или желудок.
Желательно, как можно меньше двигаться, пить много воды и немедленно обратиться к врачу. Обязательно обездвижить тело и как можно быстрее обратиться к врачам.
- Как сообщалось, на Львовщине нашествие змей: укусили уже четырех человек.
Читайте также
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
Читайте также
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету