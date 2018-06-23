На границе с Польшей задержаны совсем юные проститутки, которые отправлялись в бордель в Варшаве

23 июня, 2018, 21:31

Правоохранители разоблачили международный канал торговли людьми в Республике Польша в городе пересечения Рава-Русская, что на Львовщине

Отдел коммуникации полиции Кировоградской области информирует, что организаторами преступного бизнеса оказались 39-летний житель Кропивницкого и его 24-летняя сообщница, уроженка Компанеевского района, ныне проживающая за рубежом.

Мужчина через социальные сети занимался вербовкой девушек для их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Женщина является совладелицей борделя в пригороде Варшавы.

Злоумышленницу задержали при попытке пересечения государственной границы вместе с тремя юными девушками - жительницами Кропивницкого.

Полицейские задокументировали факты вербовки и попытку их переправки в Республику Польша для дальнейшей работы в домах.

Организаторам "бизнеса" сообщено о подозрении в совершении преступления.

Расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных потерпевших, которые пострадали от преступных действий.