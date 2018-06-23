На фронте ранены 4 украинских воинов

23 июня, 2018, 20:31

В субботу, 23 июня 2018 года, боевики российского гибридного войска восемь раз нарушили режим тишины, в пяти случаях применили запрещенное вооружение, в результате четверо украинских бойцов получили ранения

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, бои велись на Донецком и Мариупольском направлениях. На Луганском направлении режим прекращения огня был соблюден.

На Донетчине боевики обстреливали позиции ООС возле Каменки из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм, а позиции возле Степного и Песков - из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении оккупанты четыре раза применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Из артиллерии калибра 122 мм были обстреляны опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и дважды - возле Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь в сторону Широкиного.

По данным военной разведки, российско-оккупационные войска потеряли военный автомобиль Урал.