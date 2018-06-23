На фронте ранены 4 украинских воинов
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, бои велись на Донецком и Мариупольском направлениях. На Луганском направлении режим прекращения огня был соблюден.
На Донетчине боевики обстреливали позиции ООС возле Каменки из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм, а позиции возле Степного и Песков - из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении оккупанты четыре раза применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Из артиллерии калибра 122 мм были обстреляны опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и дважды - возле Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь в сторону Широкиного.
По данным военной разведки, российско-оккупационные войска потеряли военный автомобиль Урал.
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