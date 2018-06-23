На Донбассе - без потерь, оккупанты били из 122-го калибра по Водяному и Гнутовому
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба Операции Объединенных Сил.
"Интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие", - говорится в сообщении.
Напряженная ситуация остается в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов.
На Донецком направлении враг в основном применял стрелковое оружие и гранатометы. Бои невысокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности, возле населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении часа противник вел огонь из артиллерии 122-мм калибра. Также по позициям Объединенных Сил возле Лебединского враг открывал огонь из минометов калибром 120 мм. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.
В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по украинским защитникам в районе Новотошковского из минометов 82-мм калибра, а также дважды обстрелял позиции возле Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия.
Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди украинских войск нет.
- Как сообщалось,в ОРДЛО из России прибыло 15 грузовиков с военной техникой.
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