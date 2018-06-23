На Донбассе - без потерь, оккупанты били из 122-го калибра по Водяному и Гнутовому

23 июня, 2018, 08:32

На протяжении прошлых суток ситуация в зоне ООС оставалась сложной, однако контролируемой, интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба Операции Объединенных Сил.

"Интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие", - говорится в сообщении.

Напряженная ситуация остается в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов.

На Донецком направлении враг в основном применял стрелковое оружие и гранатометы. Бои невысокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности, возле населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении часа противник вел огонь из артиллерии 122-мм калибра. Также по позициям Объединенных Сил возле Лебединского враг открывал огонь из минометов калибром 120 мм. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по украинским защитникам в районе Новотошковского из минометов 82-мм калибра, а также дважды обстрелял позиции возле Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия.

Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди украинских войск нет.