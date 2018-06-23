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Лукашенко заявил, что Беларусь присоединится к "какому-либо государству"

Александр Лукашенко, который уже более 20 лет силой удерживает президентский пост в Беларуси, допустил потерю независимости и вхождение в состав "какого-либо государства" в случае невозможности преодоления нынешнего острого кризиса в сельском хозяйстве стране

Об этом он заявил 22 июня 2018 года во время посещения своего родного Шкловского района Могилевской области (оппоненты за глаза называют политика "Сашей Шкловским"), передают белорусские официальные СМИ.

"Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов. Пришли утром на планерку - наметили это сделать и это должно быть сделано железобетонно. Причина одна невыполнения - смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся - значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А, не дай Бог, развяжут еще войну, как в Украине", - сказал он.

При этом Лукашенко не сказал, в состав какого государства может войти Беларусь.

  • Экономическая ситуация в этой стране значительно ухудшилась после введения мировым сообществом санкций против режима Путина.
  • При этом антилукашенковские санкции США также продолжают свое действие, тогда как Евросоюз лишил ряд ограничительных мер в отношении диктатора.
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