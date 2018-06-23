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Командующий Нацгвардии Аллеров в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США Волкером

Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон командующий НГУ генерал-полковник Юрий Аллеров встретился со Специальным представителем США на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером

Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в рамках Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными силами во время выполнения заданий.

Также Аллеров и Волкер пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии. Еще одной темой стало развитие сотрудничества Национальной гвардии Украины и Национальной гвардии Калифорнии.

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