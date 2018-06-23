Климкин: Украина будет участвовать в саммите НАТО

23 июня, 2018, 14:52

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет принимать участие в саммите НАТО и добавил, что по состоянию на сегодня планируется заседание Украина-Грузия-НАТО

Об этом Климкин сообщил во время рабочего визита в Трускавец, что на Львовщине, передает РБК .

"Украина будет принимать участие в саммите НАТО. По состоянию на сегодня планируется единственное заседание – Украина-Грузия-НАТО. У нас (с Грузией, – ред.) совместные стремления обрести членство в НАТО, осуществляем реформы, можем говорить об общем пути и общей цели, поэтому выбрали формат Украина-Грузия-НАТО. То, что мы обсудим безопасность в Черном море вместе с НАТО и вместе с Грузией, делает нас сильнее", – заявил он.