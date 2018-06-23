 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Климкин: Украина будет участвовать в саммите НАТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет принимать участие в саммите НАТО и добавил, что по состоянию на сегодня планируется заседание Украина-Грузия-НАТО

Об этом Климкин сообщил во время рабочего визита в Трускавец, что на Львовщине, передает РБК .

"Украина будет принимать участие в саммите НАТО. По состоянию на сегодня планируется единственное заседание – Украина-Грузия-НАТО. У нас (с Грузией, – ред.) совместные стремления обрести членство в НАТО, осуществляем реформы, можем говорить об общем пути и общей цели, поэтому выбрали формат Украина-Грузия-НАТО. То, что мы обсудим безопасность в Черном море вместе с НАТО и вместе с Грузией, делает нас сильнее", – заявил он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2018 суббота

22 июня, 2018 пятница

больше новостей

23 июня, 2018 суббота

22 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать