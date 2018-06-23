Футбол на крови: день 10
23 июня, 2018, 23:00
23 июня на чемпионате мира в России состоялось три матча
С начала чемпионата российско-оккупационные войска 228 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военнослужащих и 22 ранены. Получили ранения в результате боевых действий двое мирных жителей.
23 июня на чемпионате мира сыграли три матча группового раунда:
Бельгия - Тунис 5:2
Южная Корея - Мексика 1:2
Германия - Швеция 2:1
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