Футбол на крови: день 10

23 июня, 2018, 23:00

23 июня на чемпионате мира в России состоялось три матча

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 228 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военнослужащих и 22 ранены. Получили ранения в результате боевых действий двое мирных жителей.

23 июня на чемпионате мира сыграли три матча группового раунда:

Бельгия - Тунис 5:2

Южная Корея - Мексика 1:2

Германия - Швеция 2:1