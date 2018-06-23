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Депутатскую неприкосновенность не отменят, а ограничат, - политолог

Полной отмены неприкосновенности депутатов Верховной Рады как таковой не будет

Об этом заявил философ и политолог Сергей Дацюк в эфире Еспресо.TV.

По его словам, решение этого вопроса закончится ограничением неприкосновенности нардепов.

Именно об этом говорится в соответствующих рекомендациях Венецианской комиссии, подчеркнул он.

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