Депутатскую неприкосновенность не отменят, а ограничат, - политолог
23 июня, 2018, 22:35
Полной отмены неприкосновенности депутатов Верховной Рады как таковой не будет
Об этом заявил философ и политолог Сергей Дацюк в эфире Еспресо.TV.
По его словам, решение этого вопроса закончится ограничением неприкосновенности нардепов.
Именно об этом говорится в соответствующих рекомендациях Венецианской комиссии, подчеркнул он.
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