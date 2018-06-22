Знаменитый баскетбольный клуб не допустили к чемпионату Украины
22 июня, 2018, 16:00
Самый титулованный украинский баскетбольный клуб "Будивельник" не допустили к чемпионату Украины в Суперлиге
Об этом сообщает sport.ua.
Федерация баскетбола Украины отклонила заявку киевского "Будивельника" на участие в сильнейшем дивизионе чемпионата Украины сезона-2018/19. Причиной стала задолженность клуба перед баскетболистами, что может привести к санкциям со стороны Международной федерации баскетбола (ФИБА) в Суперлигу.
Ранее ФИБА наложил санкции на Будивельник за то, что владельцы клуба отказались платить по старым долгам, размер которых составляет около 1 млн евро.
- "Будивельник" является 10-кратным чемпионом Украины, в 1989 году киевский клуб выигрывал чемпионат СССР.
- Сегодня два украинских баскетболиста стали игроками клубов Национальной баскетбольной ассоциации.
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