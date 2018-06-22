YouTube введет платную подписку на каналы
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что об этом попросили известные блогеры, для которых реклама остается единственным источником заработка на платформе.
"Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы тесно сотрудничаем с ними", - заявил главный директор по продукту Youtube Нил Мохан.
Авторы будут получать 70% от стоимости подписки после вычета налога с продаж. В настоящее время комиссии за проведение транзакций, в том числе за операции по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.
Функция подписки уже доступна для некоторых каналов, посвященных видеоиграм, вскоре она будет доступна и другим.
Подписка также позволит пользователям получить доступ к расширенному списку эмодзи, эксклюзивного контента и атрибутики.
- Напомним, YouTube будет напоминать пользователям об отдыхе после просмотра видео.
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