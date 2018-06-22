Януковича должны были убить в Харькове во время побега, - охранник экс-президента
Об этом сообщил экс-охранник президента-беглеца Сергей Бернацкий в Оболонском суде Киева, передает Общественное.
По словам Бернацкого, он общался с экс-начальником штаба безопасности президента Владимиром Павленко. Он сообщил, что до прибытия во Дворец спорта там уже были около 200 неизвестных лиц. Среди них находилась группа, которая должна была убить Януковича во время съезда.
"А вторая подобная группа, сказал Павленко, была на улице. То есть если не сработает основная, то должна была сработать вторая — резервная. С применением огнестрельного оружия, бутылок с зажигательной смесью. Наиболее уязвимое место — при посадке в автомобиль", — рассказал Бернацкий.
По словам Бернацкого, к ним в Харькове поступила информация, что в резиденцию, где был Янукович, направлялись радикально настроенные люди, которые призывали к "ликвидации президента". После этого Янукович решил вылетать в Донецк.
Президент-беглец обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы Украины, установленной Конституцией и ведении агрессивной войны.
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- Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
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