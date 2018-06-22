Во Львове - новый скандал с застройкой. Дома хотят возвести на месте, где был нацистский концлагерь

22 июня, 2018, 14:50

Теперь построить многоквартирные жилые дома во Львове хотят прямо на месте исторического здания – фортификационной цитадели, в которой к тому же был расположен нацистский концлагерь

Об этом говорится в сюжете Эспрессо.TV.

Это Львовская Цитадель. Именно здесь в годы Второй мировой войны находился нацистский концлагерь Stalag-328. По приблизительным данным, здесь погибло 140 тысяч человек разных национальностей. Ежегодно 8 мая, в День памяти и примирения, здесь чтят всех жертв Второй мировой. Но вскоре исторический объект может быть застроен со всех сторон, либо вообще снесен.

Депутаты Львовского горсовета отдали участок частному застройщику, который планирует строить здесь многоквартирные жилые дома. Решение поддержали 46 депутатов разных фракций. Не голосовали лишь избранники от Украинской галицкой партии.

"Мы не голосовали за это постановление. Более того, мы получили сам проект постановления буквально перед голосованием. И мы настаивали, чтобы секретарь совета согласно регламенту дал возможность задать вопрос, высказаться для того, чтобы и мы могли обосновать свою позицию, и мы могли задать необходимые вопросы до тех людей, кто разрабатывал постановление, и до тех представителей исполнительных органов, которые должны сказать, это определение является законным или незаконным. Нам не дали возможности высказаться", - подчеркнул председатель фракции "Украинская галицкая партия" во Львовском горсовете Тарас Чолий.



Перед очередным заседанием сессии депутаты Украинской Галицкой партии проводят символическую акцию под стенами ратуши, в которой воспроизводят ужасные условия пребывания заключенных в концлагере. Таким образом наименьшая фракция Львовского горсовета стремится привлечь внимание общественности к ситуации.

"Те люди, которые проголосовали, должны признать, установить, что они продолжают действия нацистов в сегодняшнем дне. Потому что строить на костях запрещено законодательством, запрещено международными соглашениями Украины. Украина есть страна совести, глубокого совести, веры в Бога. И тем всем игнорировать – это просто быть врагом украинского народа", - отметил директор Представительства в Украине Американского объединения комитетов для евреев Мейлах Шейхет.

Депутаты горсовета говорят, давали разрешение только на изготовление проекта землеустройства, а не на строительство. И подозревают определенную политизированность этого вопроса.

"Там в постановлении не говорилось, что там будет строиться, там – дать разрешение, разработай документы, потому и человек, который обращался, имел такое видение. Видение что там что-то построить. Но чтобы там что-то строить, надо пройти еще несколько кругов ада. Перед тем неоднократно шли вопросы по смене собственников по Цитадели, есть помещение, там есть много помещений. Есть разные владельцы. Также менялось. Почему-то не было такого скандала", - отметил председатель фракции УКРОП в Львовском горсовете Игорь Телишевский.

Сейчас городской председатель Андрей Садовый наложил вето на это решение сессии. Депутаты ее не преодолели. Но в Украинской Галицкой партии обещают контролировать ситуацию и в дальнейшем.

"Эти интересы, эти договоренности, они, очевидно, останутся за кулисами того, что мы будем видеть снаружи. Параллельно там разрабатывается детальный план территории, есть решение исполкома, я знаю. То есть попытки подойти к этой ситуации с другой стороны, они все равно будут. Поэтому мы будем эти вопросы отслеживать", - подытожил Чолий.

Кроме обращений в правоохранительные органы, Украинская галицкая партия будет предлагать иностранным представительствам Франции, Бельгии и Италии, военнопленные которых погибли в концлагере Шталаг-328, совместно инициировать строительство на этом участке международного мемориала памяти. Именно таким, по мнению депутатов Украинской галицкой партии, должно быть достойное чествование невинных человеческих жертв, которые погибли на этом месте, а никак не жилые дома в угоду чьим-то частным интересам.