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В зоне ООС задержали группу людей с контрабандой на 1,2 млн грн

Представители ООС задержали в Луганской области группу людей без документов, которые перевозили контрабандное имущество

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сегодня, в час ночи, возле отдела пограничной службы "Троицкое" Луганского пограничного отряда задержали пять человек без документов за попытку нарушения государственной границы Украины.

Злоумышленники передвигались на двух автомобилях "УАЗ" повышенной проходимости, на которых везли автозапчасти и продукты питания. По предварительной оценке, все это контрабандное имущество стоит 1 млн 200 тысяч грн.

"Данных лиц задержаны за ч.2 ст. 204 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины")", - подчеркнули в ведомстве.
 

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