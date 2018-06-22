В Украине завершили формировать спецподразделение полиции КОРД
Этот выпуск полностью завершил формирование территориальных подразделений КОРД в Украине, информирует пресс-служба Национальной полиции.
В мероприятии приняли участие первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и специальный агент по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Мэтью Торесон.
По словам Аброськина, кандидаты в полицейское подразделение особого назначения прошли интенсивный курс обучения, сдали экзамены и теперь готовы отправиться в свои регионы для исполнения обязанности.
Будущие спецназовцы получили сертификаты о завершении обучения в отделе подготовки подразделений особого назначения Нацполиции.
Аброськин выразил благодарность партнерам из США за вклад в развитие подразделения КОРД, в частности — за оказанную техническую и методическую помощь.
Ранее сообщалось, что Нацполиция получит 250 современных винтовок для подразделения КОРД, а также несколько тысяч современных немецких автоматов до конца 2018 года.
- В марте 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о создании единого специального подразделения для оперативного реагирования Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД). Спецподразделение создано по аналогии американского спецподразделения SWAT. Сообщалось, что спецподразделение КОРД будет насчитывать 5 тысяч бойцов.
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