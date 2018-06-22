В Украине завершили формировать спецподразделение полиции КОРД

22 июня, 2018, 19:10

22 июня состоялся 14-й выпуск бойцов подразделений полиции особого назначения КОРД в Черкасской и Тернопольской областях

Этот выпуск полностью завершил формирование территориальных подразделений КОРД в Украине, информирует пресс-служба Национальной полиции.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и специальный агент по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Мэтью Торесон.

По словам Аброськина, кандидаты в полицейское подразделение особого назначения прошли интенсивный курс обучения, сдали экзамены и теперь готовы отправиться в свои регионы для исполнения обязанности.

Будущие спецназовцы получили сертификаты о завершении обучения в отделе подготовки подразделений особого назначения Нацполиции.

Аброськин выразил благодарность партнерам из США за вклад в развитие подразделения КОРД, в частности — за оказанную техническую и методическую помощь.

Ранее сообщалось, что Нацполиция получит 250 современных винтовок для подразделения КОРД, а также несколько тысяч современных немецких автоматов до конца 2018 года.