В "Шахтере" не окажется трех футболистов сборной Украины

22 июня, 2018, 11:57

В межсезонье донецкий "Шахтер" покинут три футболиста сборной Украины

Об этом сообщает "Команда 1".

21 июня "Шахтер" отправился на сбор в Германию, но в составе команды Паулу Фонсека не оказалось сразу трех футболистов сборной Украины Эдуарда Соболя, Ивана Петряка и Никиты Шевченко.

В ближайшее время футболисты перейдут в другие клубы на правах аренды. Соболя в донецком клубе готовы продать. Сейчас интерес к защитнику национальной команды обнаруживают несколько турецких клубов.

Шевченко, вероятно, перейдет в один из бельгийских клубов. Голкипером интересуются "Брюгге" и "Гент". Там Шевченко может наконец получить игровую практику, ведь за два последних сезона провел за "Шахтер" лишь 6 матчей.