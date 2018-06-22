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В "Шахтере" не окажется трех футболистов сборной Украины


фото: ffu.ua
В межсезонье донецкий "Шахтер" покинут три футболиста сборной Украины

Об этом сообщает "Команда 1".

21 июня "Шахтер" отправился на сбор в Германию, но в составе команды Паулу Фонсека не оказалось сразу трех футболистов сборной Украины Эдуарда Соболя, Ивана Петряка и Никиты Шевченко.

В ближайшее время футболисты перейдут в другие клубы на правах аренды. Соболя в донецком клубе готовы продать. Сейчас интерес к защитнику национальной команды обнаруживают несколько турецких клубов.

Шевченко, вероятно, перейдет в один из бельгийских клубов. Голкипером интересуются "Брюгге" и "Гент". Там Шевченко может наконец получить игровую практику, ведь за два последних сезона провел за "Шахтер" лишь 6 матчей.

  • На счету Соболя 10 матчей в составе сборной Украины. Петряк сыграл за национальную команду 4 встречи. Шевченко неоднократно вызывался в сборную за время выступлений в "Заре", но в ней пока так и не дебютировал.
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