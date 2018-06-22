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В помещении одного из банков Киева прогремел взрыв. Туда бросили "коктейль Молотова"

В Соломенском районе столицы сегодня утром произошел взрыв в здании Ощадбанка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам местных жителей, они услышали несколько звуков, похожих на взрыв. После этого в помещении банка вспыхнул пожар. На место оперативно прибыли пожарные и бригады скорой помощи.

По предварительной информации, люди не пострадали. Пока неизвестно, проникли ли в помещение банка посторонние лица. На месте работают следователи, криминалисты-взрывотехники, обстоятельства происшествия выясняются.

Впоследствии в полиции прокомментировали взрыв. Там отметили, что об инциденте узнали около 4-х часов утра и выехали на место событий.

"В здании повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью", - отметили в ведомстве.

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