В Мариуполе арестовали подозреваемого в избиении пограничников, которые в кафе просили меню на украинском
22 июня, 2018, 18:46
В Мариуполе избрана мера пресечения лицам, которые подозреваются в причинении телесных повреждений военнослужащим
Об этом в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры № 1 судом избраны меры пресечения двум мужчинам, которые подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство).
Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17 620 грн; другому - круглосуточный домашний арест.
Прокуратура не согласилась с решением суда в последнем из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу. Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры продолжается.
- Напомним, что 17 июня около 23:00 в одном из кафе Мариуполя избили пограничников за то, что подполковник Госпогранслужбы попросил меню на украинском. Также телесные повреждения получила 30-летняя женщина.
- Полицейские задержали двух подозреваемых в избиении пограничников.
- Участник нападения на двух пограничников в кафе в Мариуполе оказался организатором титушок для "Антимайдана" в 2014 году.
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