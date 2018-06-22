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В Мариуполе арестовали подозреваемого в избиении пограничников, которые в кафе просили меню на украинском

В Мариуполе избрана мера пресечения лицам, которые подозреваются в причинении телесных повреждений военнослужащим

Об этом в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры № 1 судом избраны меры пресечения двум мужчинам, которые подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство).

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17 620 грн; другому - круглосуточный домашний арест.

Прокуратура не согласилась с решением суда в последнем из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу. Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры продолжается.

  • Напомним, что 17 июня около 23:00 в одном из кафе Мариуполя избили пограничников за то, что подполковник Госпогранслужбы попросил меню на украинском. Также телесные повреждения получила 30-летняя женщина.
  • Полицейские задержали двух подозреваемых в избиении пограничников.
  • Участник нападения на двух пограничников в кафе в Мариуполе оказался организатором титушок для "Антимайдана" в 2014 году.
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