В Мариуполе арестовали подозреваемого в избиении пограничников, которые в кафе просили меню на украинском

22 июня, 2018, 18:46

В Мариуполе избрана мера пресечения лицам, которые подозреваются в причинении телесных повреждений военнослужащим

Об этом в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры № 1 судом избраны меры пресечения двум мужчинам, которые подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство).

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17 620 грн; другому - круглосуточный домашний арест.

Прокуратура не согласилась с решением суда в последнем из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу. Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры продолжается.