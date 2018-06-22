В Киеве выгорело десяток киосков, очевидцы заявляют о поджоге
Об этом сообщает пресс-служба У ГСЧС в городе Киеве.
Спасатели, которые прибыли на место происшествия, установили, что горят киоски площадью 150 кв.м.
В 03:42 пожарные локализовали пожар, а в 04:07 – ликвидировали. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные киоски.
К ликвидации пожара привлекли 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 45 человек личного состава.
Погибших и травмированных нет.
Как сообщает на своей странице в Facebook журналист Александр Марущак, ссылаясь на слова очевидцев, что причиной пожара мог быть поджог.
"Люди рассказывают, что сегодня ночью трое мужчин в масках забросали киоски бутылками с горючей жидкостью. Огнем могло охватить другие киоски, но спасатели потушили", - написал Марущак.
Сейчас спасатели устанавливают причины возникновения пожара.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве