В Киеве выгорело десяток киосков, очевидцы заявляют о поджоге

22 июня, 2018, 13:01

Ночью 22 июня в Киеве на улице Срибнокильской возле станции метро "Осокорки" сгорел ряд киосков

Об этом сообщает пресс-служба У ГСЧС в городе Киеве.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, установили, что горят киоски площадью 150 кв.м.

В 03:42 пожарные локализовали пожар, а в 04:07 – ликвидировали. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные киоски.

К ликвидации пожара привлекли 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 45 человек личного состава.

Погибших и травмированных нет.

Как сообщает на своей странице в Facebook журналист Александр Марущак, ссылаясь на слова очевидцев, что причиной пожара мог быть поджог.

"Люди рассказывают, что сегодня ночью трое мужчин в масках забросали киоски бутылками с горючей жидкостью. Огнем могло охватить другие киоски, но спасатели потушили", - написал Марущак.

Сейчас спасатели устанавливают причины возникновения пожара.