В Киеве произошло убийство: возле подъезда нашли тело мужчины
22 июня, 2018, 07:16
В Дарницком районе столицы утром 22 июня возле подъезда нашли мертвого мужчину
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Утром прохожие обнаружили прямо под дверью подъезда лежащего мужчину с проломленной окровавленной головой. Врачи "скорой" констатировали смерть потерпевшего.
По предварительной информации, между двумя мужчинами возник конфликт, после чего один из них ударил другого палкой по голове. На месте инцидента работают кинологи, разыскивают мужчину в светлой одежде со следами крови.
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