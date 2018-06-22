В Киеве обокрали главу Конституционного суда Литвы

22 июня, 2018, 14:20

В Киеве у главы Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимаса украли кошелек

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова представителя Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, который сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами", – сказал Тракало.

По его словам, полиция открыла уголовное производство по статье 185 УКУ (Кража).

Фамилия пострадавшего и сумму денег правоохранители не называют. Но УП стало известно из источника в правоохранительных органах, жертвой карманных воров стал председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.