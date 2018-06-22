 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве 15-летняя девушка вместе с двумя молодыми людьми убила парня

В Киеве задержали 15-летнюю девушку и двух парней за убийство

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

К правоохранителям с сообщением о пропаже брата обратилась женщина еще 8 июня. После этого начались поиски, в результате которых установили людей, причастных к событию.

Впоследствии по подозрению в убийстве задержали двух 22-летних парней и 15-летнюю девушку. Задержанные в содеянном признались и рассказали подробности, которые подтверждены проведенными следственными действиями.

Установлено, что преступники киевлянину предложили выпить и так заманили в лесопарковую зону в Оболонском районе. Там они избили потерпевшего и забрали телефон. Затем, чтобы потерпевший не обратился в полицию, его убили.

Каждый из злоумышленников нанес киевлянину ранения ножом и оставили умирать.

Всех злоумышленников задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по ч.4 ст.187 (Разбой) и ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

За содеянное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2018 пятница

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

22 июня, 2018 пятница

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать