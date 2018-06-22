В Киеве 15-летняя девушка вместе с двумя молодыми людьми убила парня

22 июня, 2018, 08:06

В Киеве задержали 15-летнюю девушку и двух парней за убийство

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

К правоохранителям с сообщением о пропаже брата обратилась женщина еще 8 июня. После этого начались поиски, в результате которых установили людей, причастных к событию.

Впоследствии по подозрению в убийстве задержали двух 22-летних парней и 15-летнюю девушку. Задержанные в содеянном признались и рассказали подробности, которые подтверждены проведенными следственными действиями.

Установлено, что преступники киевлянину предложили выпить и так заманили в лесопарковую зону в Оболонском районе. Там они избили потерпевшего и забрали телефон. Затем, чтобы потерпевший не обратился в полицию, его убили.

Каждый из злоумышленников нанес киевлянину ранения ножом и оставили умирать.

Всех злоумышленников задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по ч.4 ст.187 (Разбой) и ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

За содеянное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.