В Киеве 15-летняя девушка вместе с двумя молодыми людьми убила парня
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
К правоохранителям с сообщением о пропаже брата обратилась женщина еще 8 июня. После этого начались поиски, в результате которых установили людей, причастных к событию.
Впоследствии по подозрению в убийстве задержали двух 22-летних парней и 15-летнюю девушку. Задержанные в содеянном признались и рассказали подробности, которые подтверждены проведенными следственными действиями.
Установлено, что преступники киевлянину предложили выпить и так заманили в лесопарковую зону в Оболонском районе. Там они избили потерпевшего и забрали телефон. Затем, чтобы потерпевший не обратился в полицию, его убили.
Каждый из злоумышленников нанес киевлянину ранения ножом и оставили умирать.
Всех злоумышленников задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по ч.4 ст.187 (Разбой) и ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.
За содеянное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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