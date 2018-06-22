В клубе НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" расхвалили украинца
22 июня, 2018, 14:49
Генеральный менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Роб Пелинка назвал сильные стороны выбранного на дарфте Святослава Михайлюка
Об этом сообщает официальный сайт НБА.
"Михайлюк - один из лучших шутеров, которых мы просматривали перед драфтом в этом году. У него отличный бросок. И он крутой парень", - сказал Пелинка.
Украинец был выбран во втором раунде драфта под 47-м номером.
- Сегодня на драфте в Национальной баскетбольной ассоциации также был избран другого украинского баскетболиста - Иссуфу Санона.
Читайте также
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
Читайте также
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету