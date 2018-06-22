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В клубе НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" расхвалили украинца


фото: isport.ua
Генеральный менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Роб Пелинка назвал сильные стороны выбранного на дарфте Святослава Михайлюка

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

"Михайлюк - один из лучших шутеров, которых мы просматривали перед драфтом в этом году. У него отличный бросок. И он крутой парень", - сказал Пелинка.

Украинец был выбран во втором раунде драфта под 47-м номером.

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