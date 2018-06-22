В клубе НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" расхвалили украинца

22 июня, 2018, 14:49

Генеральный менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Роб Пелинка назвал сильные стороны выбранного на дарфте Святослава Михайлюка

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

"Михайлюк - один из лучших шутеров, которых мы просматривали перед драфтом в этом году. У него отличный бросок. И он крутой парень", - сказал Пелинка.

Украинец был выбран во втором раунде драфта под 47-м номером.