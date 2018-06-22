В Кельне полиция эвакуировала собор из-за подозрительного мужчины

22 июня, 2018, 20:49

Кельнский кафедральный собор эвакуировали из-за подозрительного мужчины, который находился под влиянием лекарственных препаратов

26-летний мужчина, который является выходцем из Восточной Европы, привлек к себе внимание посетителей своим подозрительным поведением, сообщает полиция Кельна.

По данным полиции, он несколько раз входил и выходил из здания, а также припарковал свой автомобиль недалеко от входа в месте, где запрещена парковка. Также он ползал на коленях в соборе.

Полиция эвакуировала Кельнский собор, для того чтобы проверить наличие в здании взрывчатки. Церковную службу отменили. Затем собор вновь открыли.

В полиции отметили, что мужчина имел просроченное водительское удостоверение и находился под влиянием лекарственных препаратов.