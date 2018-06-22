В Facebook Messenger появится видеореклама. И ее нельзя отключить

22 июня, 2018, 20:55

Видеорекламу в мессенджере начнут крутить со следующего понедельника для небольшой части пользователей

Как пишет Quartz, ролики будут запускаться автоматически, пока пользователь листает сообщения.

"Видеореклама будет вводиться постепенно и вдумчиво", - заявили в Facebook изданию. "Люди, которые пользуются Messenger постоянно, являются нашим главным приоритетом, и они будут по-прежнему контролировать свой опыт."

Однако выше указанный "контроль опыта" не предусматривает отказа от рекламы - пользователь сможет только скрыть объявления, сообщить о его наполнении (если оно не соответствует правилам Facebook) и управлять своими настройками таргетинга, как и во всех других приложениях Facebook.

Глава рекламного направления Messenger Стефанос Лукакос уверен, что внедрение блоков с видеорекламой пройдет безболезненно и не скажется на количественном показателе аудитории мессенджера. Он аргументировал это тем, что в компании не заметили никаких изменений, когда в мессенджер впервые были интегрированы объявления.

"Для нас главный приоритет - это пользовательский опыт. Так что пока мы ничего не знаем. Однако, до недавнего времени, пока мы тестировали обычную рекламу, ничто не указывало на то, чтобы это как-то влияло на взаимодействие пользователей с платформой и количество отправленных ими сообщений. Возможно, с видео все будет по-другому, но мы так не думаем ", - говорит он.

При этом на вопрос Quartz, какую обратную связь Facebook получил от пользователей после введения рекламы в Messenger, Лукасос отказался предоставить какие-либо сведения.

Facebook еще в ноябре 2016-го признал, что в ленте новостей закончилось место для рекламы - вставлять ее без ущерба интерфейса больше не получалось. Компания стала искать альтернативные площадки: например, полтора года назад начала тестировать объявления в Messenger, до сих пор они были статичными. Видео же стоит дороже, а значит, оно ценнее для Facebook.

В годовом отчете компания сообщает, что в четвертом квартале 2017 доход от рекламы вырос на 48% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Также отмечается, что на мобильные объявления пришлось 89% всей рекламной выручки, а общий доход компании за 2017 составил $ 40,6 млрд

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