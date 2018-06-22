 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Facebook Messenger появится видеореклама. И ее нельзя отключить

Видеорекламу в мессенджере начнут крутить со следующего понедельника для небольшой части пользователей

Как пишет Quartz, ролики будут запускаться автоматически, пока пользователь листает сообщения.

"Видеореклама будет вводиться постепенно и вдумчиво", - заявили в Facebook изданию. "Люди, которые пользуются Messenger постоянно, являются нашим главным приоритетом, и они будут по-прежнему контролировать свой опыт."

Однако выше указанный "контроль опыта" не предусматривает отказа от рекламы - пользователь сможет только скрыть объявления, сообщить о его наполнении (если оно не соответствует правилам Facebook) и управлять своими настройками таргетинга, как и во всех других приложениях Facebook.

Глава рекламного направления Messenger Стефанос Лукакос уверен, что внедрение блоков с видеорекламой пройдет безболезненно и не скажется на количественном показателе аудитории мессенджера. Он аргументировал это тем, что в компании не заметили никаких изменений, когда в мессенджер впервые были интегрированы объявления.

"Для нас главный приоритет - это пользовательский опыт. Так что пока мы ничего не знаем. Однако, до недавнего времени, пока мы тестировали обычную рекламу, ничто не указывало на то, чтобы это как-то влияло на взаимодействие пользователей с платформой и количество отправленных ими сообщений. Возможно, с видео все будет по-другому, но мы так не думаем ", - говорит он.

При этом на вопрос Quartz, какую обратную связь Facebook получил от пользователей после введения рекламы в Messenger, Лукасос отказался предоставить какие-либо сведения.

Facebook еще в ноябре 2016-го признал, что в ленте новостей закончилось место для рекламы - вставлять ее без ущерба интерфейса больше не получалось. Компания стала искать альтернативные площадки: например, полтора года назад начала тестировать объявления в Messenger, до сих пор они были статичными. Видео же стоит дороже, а значит, оно ценнее для Facebook.

В годовом отчете компания сообщает, что в четвертом квартале 2017 доход от рекламы вырос на 48% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Также отмечается, что на мобильные объявления пришлось 89% всей рекламной выручки, а общий доход компании за 2017 составил $ 40,6 млрд

Читайте также: Фейсбукгейт. Как соцсеть для знакомства студентов стала политическим оружием

  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • 2 мая политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2018 пятница

больше новостей

22 июня, 2018 пятница

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать