Уровень теневой экономики уменьшился на 4%

22 июня, 2018, 10:32

По 2017 год уровень теневой экономики в Украине сократился на 4 процентных пункта

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В 2017 году уровень теневой экономики составил 31% от официального ВВП, что на 4 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем 2016 года.

Детенизация украинской экономики стала возможной благодаря:

сохранению относительной макрофинансовой стабильности в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, а также диверсификации рынков сбыта продукции украинских производителей;

сохранению высокого уровня деловой активности бизнеса в условиях улучшения ожиданий и уровня восприятия украинских реформ в мире;

снижение инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабилизации и продолжение процессов реформирования экономики.

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В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности: низкое доверие к институтам власти; сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны; наличие неподконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны.