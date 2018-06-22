Уровень теневой экономики уменьшился на 4%
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
В 2017 году уровень теневой экономики составил 31% от официального ВВП, что на 4 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем 2016 года.
Детенизация украинской экономики стала возможной благодаря:
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сохранению относительной макрофинансовой стабильности в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, а также диверсификации рынков сбыта продукции украинских производителей;
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сохранению высокого уровня деловой активности бизнеса в условиях улучшения ожиданий и уровня восприятия украинских реформ в мире;
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снижение инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабилизации и продолжение процессов реформирования экономики.
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В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности: низкое доверие к институтам власти; сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны; наличие неподконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны.
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В первом квартале 2017 года уровень теневой экономики Украины снизился с 43% до 37% ВВП, в сравнении с показателями за аналогичный период 2016 года.
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