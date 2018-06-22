Украинский экс-чемпион мира по боксу может поменять категорию
Об этом сообщает Boxing Social.
Постол рассмотрит такую возможность в случае поражения в поединке от британца Джона Тейлора в поединке за звание официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).
"Если проиграю, то возможно, я перейду в другой вес, или буду боксировать в другом рейтинге - WBA, WBO, но я еще хочу оставаться в боксе минимум три-четыре года", - сказал Постол.
Украинский боксер заявил, что ждет 23 июня в Глазго интересного боя.
"Я посмотрел поединки Тейлора, он неплохой боец. Он может идти вперед, может отходить назад. Может боксировать против левши и правши. Хороший парень, будет интересный бой. Но с такими соперниками, как я, он еще не боксировал", - отметил экс-чемпион мира.
- Ранее Джон Тейлор пообещал нокаутировать Виктора Постола.
- 34-летний Виктор Постол стал чемпионом мира по версии WBC в 2015 году, неожиданно нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе.
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В 2016 году украинец потерял титул, уступив по очкам одному из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории американцу Терренсу Кроуфорду.
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Предыдущий бой Постол провел в прошлом году и победил судейским решением узбека Джамшидбека Наджимиддинова, побывав по ходу поединка в нокдауне.
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