Украинский экс-чемпион мира по боксу может поменять категорию

22 июня, 2018, 11:23

Бывший чемпион мира по боксу Виктор Постол может перейти в другую весовую категорию

Об этом сообщает Boxing Social.

Постол рассмотрит такую возможность в случае поражения в поединке от британца Джона Тейлора в поединке за звание официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

"Если проиграю, то возможно, я перейду в другой вес, или буду боксировать в другом рейтинге - WBA, WBO, но я еще хочу оставаться в боксе минимум три-четыре года", - сказал Постол.

Украинский боксер заявил, что ждет 23 июня в Глазго интересного боя.

"Я посмотрел поединки Тейлора, он неплохой боец. Он может идти вперед, может отходить назад. Может боксировать против левши и правши. Хороший парень, будет интересный бой. Но с такими соперниками, как я, он еще не боксировал", - отметил экс-чемпион мира.