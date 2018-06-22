Украинка Цуренко победила сильнейшую российскую теннисистку

22 июня, 2018, 08:42

Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла у россиянки Дарьи Касаткиной на турнире WTA в Бирмингеме

Об этом сообщает tenisua.org.

В матче 1 \ 8 финала круга Цуренко одержала волевую победу над шестой сеяной, 14-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной со счетом 1: 6, 6: 3, 6: 3. Россиянка сейчас является сильнейшей теннисисткой своей страны и находится выше из своих соотечественниц в мировом рейтинге.

Украинка подала 2 подачи навылет и допустила 9 двойных ошибок, 6 из которых пришлись на первую партию. Свое преимущество киевлянка реализовала с другого матчбола.

Цуренко получила уже 5-ю победу над теннисисткой топ-20 в 2018 году. На ее счету также победы над Эшли Барти, Кристиной Младенович, Вандевеге и Магдаленой Рыбариковой.

Это была вторая очная встреча между теннисистками. Первую в 2014 году в Лиможе также выиграла украинская теннисистка: 6-7 (4) 6-4 6-0.