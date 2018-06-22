Украинка Цуренко победила сильнейшую российскую теннисистку
Об этом сообщает tenisua.org.
В матче 1 \ 8 финала круга Цуренко одержала волевую победу над шестой сеяной, 14-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной со счетом 1: 6, 6: 3, 6: 3. Россиянка сейчас является сильнейшей теннисисткой своей страны и находится выше из своих соотечественниц в мировом рейтинге.
Украинка подала 2 подачи навылет и допустила 9 двойных ошибок, 6 из которых пришлись на первую партию. Свое преимущество киевлянка реализовала с другого матчбола.
Цуренко получила уже 5-ю победу над теннисисткой топ-20 в 2018 году. На ее счету также победы над Эшли Барти, Кристиной Младенович, Вандевеге и Магдаленой Рыбариковой.
Это была вторая очная встреча между теннисистками. Первую в 2014 году в Лиможе также выиграла украинская теннисистка: 6-7 (4) 6-4 6-0.
.@LTsurenko gets the win over Kasatkina 1-6, 6-3, 6-3!— WTA (@WTA) 21 июня 2018 г.
Books the last spot in the #NatureValleyClassic quarterfinal! pic.twitter.com/772pZYhQI3
- В четвертьфинале турнира WTA в Бирмингеме также сыграет первая ракетка Украины - Элина Свитолина.
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