УЕФА запретил играть матчи Лиги Европы в Мариуполе

22 июня, 2018, 10:51

УЕФА не разрешил проводить матчи квалификации Лиги Европы в Мариуполе

Об этом сообщает официальный сайт "Мариуполя".

Вице-президент футбольного клуба Андрей Санин заявил, что во втором отборочном раунде Лиги Европы "Мариуполь" 2 августа примет шведский "Юргорден" в Одессе, на стадионе "Черноморец".

"Формальной причиной отказа стало решение УЕФА, датированное 2014 годом - мол в перечне стадионов Украины, на которых можно играть еврокубковые матчи нет мариупольского стадиона, а играть можно только на "Арена-Львов", НСК "Олимпийский", "Черноморец", "Днепр-Арена"," Металлист" и стадион в Александрии", - сказал Санин.