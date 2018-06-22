УЕФА запретил играть матчи Лиги Европы в Мариуполе
22 июня, 2018, 10:51
УЕФА не разрешил проводить матчи квалификации Лиги Европы в Мариуполе
Об этом сообщает официальный сайт "Мариуполя".
Вице-президент футбольного клуба Андрей Санин заявил, что во втором отборочном раунде Лиги Европы "Мариуполь" 2 августа примет шведский "Юргорден" в Одессе, на стадионе "Черноморец".
"Формальной причиной отказа стало решение УЕФА, датированное 2014 годом - мол в перечне стадионов Украины, на которых можно играть еврокубковые матчи нет мариупольского стадиона, а играть можно только на "Арена-Львов", НСК "Олимпийский", "Черноморец", "Днепр-Арена"," Металлист" и стадион в Александрии", - сказал Санин.
- 20 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которого соперником "Мариуполя" стал шведский "Юргорден".
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