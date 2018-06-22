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Ученые научились печатать датчики-конфеты для диагностики болезней

Ученые из Технического университета Мюнхена (TUM) научились печатать микроэлектродные датчики на желатине

Как пишет Eurek Alert, в будущем это приведет к тому, что медики смогут делать датчики-конфеты.

Микроэлектроды могут использоваться для прямого измерения сигналов мозга и сердца, однако для этого они должны находится в организме в мягкой форме.

Ранее медики пытались использовать микроэлектродные массивы в твердом виде, однако внутри человеческого тела такие объекты будут вызвать воспалительные процессы или повреждение органов.

При этом медики не просто "запихнули" датчик в существующую конфету, а напечатали ее на 3D-принтере сразу же с микроэлектродного массива. Такие датчики могут измерять даже активность мышечных клеток. При создании конфеты медики сначала использовали раствор агарозы, а затем - пищевой желатин.

В дальнейшем печать датчиков на мягких материалах можно использовать в разных областях, не только для диагностики болезней. "В будущем такие напечатанные медведи могут стать даже кардиостимуляторами", - говорят ученые из TUM. Сейчас медики продолжают тестировать технологию, а также пытаются напечатать более сложные объекты.

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