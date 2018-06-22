Тренером киевского "Арсенала" стал экс-футболист "Ювентуса"

22 июня, 2018, 09:45

Киевский футбольный клуб "Арсенал" возглавил бывший форвард итальянского "Ювентуса" Фабрицио Раванелли

Об этом сообщил на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сегодня итальянец подпишет контракт с "Арсеналом". Раванелли назвал чемпионат Украины сильным турниром и вспомнил, как забивал в ворота сборной Украины.

"Премьер-лига - сильный чемпионат с двумя кораблями -" Шахтер "и" Динамо ". Я мало знаю о других командах, но украинский футбол очаровывает меня, он очень физический, с духом борьбы." Арсенал "будет играть свои домашние игры на стадионе "Динамо" имени Лобановского, прекрасный стадион, где я никогда не забивал. Но у меня было два гола сборной Украины в Бари, возможно, украинские болельщики их еще помнят ", - сказал Раванелли.

49-летний Раванелли заменит на посту главного тренера "Арсенала" Сергея Литовченко.

Раванелли имеет небольшой опыт самостоятельной тренерской работы - он возглавлял юношескую команду "Ювентуса" и французский "Аяччо".