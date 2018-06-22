Тренером киевского "Арсенала" стал экс-футболист "Ювентуса"
Об этом сообщил на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Сегодня итальянец подпишет контракт с "Арсеналом". Раванелли назвал чемпионат Украины сильным турниром и вспомнил, как забивал в ворота сборной Украины.
"Премьер-лига - сильный чемпионат с двумя кораблями -" Шахтер "и" Динамо ". Я мало знаю о других командах, но украинский футбол очаровывает меня, он очень физический, с духом борьбы." Арсенал "будет играть свои домашние игры на стадионе "Динамо" имени Лобановского, прекрасный стадион, где я никогда не забивал. Но у меня было два гола сборной Украины в Бари, возможно, украинские болельщики их еще помнят ", - сказал Раванелли.
49-летний Раванелли заменит на посту главного тренера "Арсенала" Сергея Литовченко.
Раванелли имеет небольшой опыт самостоятельной тренерской работы - он возглавлял юношескую команду "Ювентуса" и французский "Аяччо".
- Вместе с "Ювенутсом" Раванелли становился победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Италии. Также нападающий играл за итальянские "Перуджу", "Авеллино", "Редажану", "Лацио", английские "Мидлсбро", "Дерби Каунти", французский "Марсель" и шотландский "Данди Юнайтед".
- За сборную Италии Раванелли провел 22 матча и забил 8 голов.
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