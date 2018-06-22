Синоптик рассказала, когда и где ожидать дожди в Украине

22 июня, 2018, 10:09

Вскоре в некоторых регионах Украины ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град, при грозах шквалы

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Все это (дожди) ближайшей ночи - на Западе. Завтра днем - на Севере (кроме Сумщины). В Центре (кроме Днепропетровщины и Полтавщины)", - говорится в сообщении.

На Востоке пока будет сухо и жарко. На Юге - преимущественно сухо, лишь на Одесщине дождь, гроза.

Температура будет разной в различных регионах.

"На Западе сильно похолодает, +14+22. На Востоке и Юге +27+33. На остальной территории +25+30 градусов", - отмечает Диденко.

В Киеве завтра дожди и грозы. Наталья Диденко также добавляет, что парит и температура будет +28+30. В субботу в столице похолодает до +18 градусов.