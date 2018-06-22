 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала, когда и где ожидать дожди в Украине

Вскоре в некоторых регионах Украины ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град, при грозах шквалы

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Все это (дожди) ближайшей ночи - на Западе. Завтра днем - на Севере (кроме Сумщины). В Центре (кроме Днепропетровщины и Полтавщины)", - говорится в сообщении.

На Востоке пока будет сухо и жарко. На Юге - преимущественно сухо, лишь на Одесщине дождь, гроза.

Температура будет разной в различных регионах.

"На Западе сильно похолодает, +14+22. На Востоке и Юге +27+33. На остальной территории +25+30 градусов", - отмечает Диденко.

В Киеве завтра дожди и грозы. Наталья Диденко также добавляет, что парит и температура будет +28+30. В субботу в столице похолодает до +18 градусов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2018 пятница

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

22 июня, 2018 пятница

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать