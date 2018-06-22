Сутки в ООС: оккупанты 29 раз открывали огонь, враг понес потери

22 июня, 2018, 07:32

За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 29 раз открывали огонь, один украинский военный получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Подавляющее большинство боевых действий проходила с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской, что на Луганщине. На Горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово.

Оккупанты 29 раз открывали прицельный огонь по нашим позициям, три раза враг применял артиллерию и минометы.

Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение. По данным разведки, трех оккупантов были уничтожены и еще трое ранены.