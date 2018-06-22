Страны Вышеградской четверки бойкотируют миграционный мини-саммит ЕС

22 июня, 2018, 11:04

Страны "Вышеградской четверки - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот мини-саммиту Евросоюза в воскресенье в Брюсселе, во время которого запланировано обсуждение миграционной политики блока

Об этом в четверг после встречи с лидерами четырех стран заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Reuters.

На мини-саммите канцлер Германии Ангела Меркель стремится договориться о общеевропейских мерах для преодоления миграционного кризиса, которые, как она надеется, смогут удовлетворить ее партнеров по коалиции Христианско-социальный союз. ХСС выставил ультиматум Меркель и требует до конца месяца найти решение на уровне ЕС, которое бы остановило поток мигрантов в Германию.

Четыре восточноевропейские государства выступают категорически против призывов западных государств ЕС принять просителей убежища в соответствии с определенных квот.

В воскресном саммите примут участие десять стран ЕС, включая Италию и Грецию, куда прибывают большинство мигрантов из Северной Африки.

"Мы понимаем, что в некоторых странах существуют внутриполитические трудности, но это не должно приводить к общеевропейской спешке. Мы понимаем, что в воскресенье будет мини-саммит, но мы хотели бы четко заявить: премьер-министры "Вышеградской четверки" согласились, что они не примут в нем участие", - заявил Виктор Орбан.

Венгерский лидер сказал, что Европе следует сосредоточиться на вопросах, связанных с миграцией, в которых может быть достигнуто соглашение, например, на защите границ и создании лагерей для мигрантов за пределами ЕС.

"Вопросов, относительно которых нет согласия, нет смысла спешить", - сказал Орбан.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что четыре государства говорят в унисон относительно проблемы мигрантов.

"Через четыре дня состоится полноценное заседание Европейского совета. Итак, давайте просто скажем, что мы не принадлежим к этой "группе любителей мигрантов", и мы не хотим принимать в этом участие", - заявил Моравецкий.