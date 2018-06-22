Стало известно, когда Марианна Гавриш выступит на фестивале "Полонинское лето-2018"

22 июня, 2018, 08:39

Украинская исполнительница Марианна Гавриш подтвердила свое участие в фестивале "Полонинское лето-2018"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фестиваль пройдет в рамках международного форума Via Carpatia 23-24 июня в селе Криворовня Ивано-Франковской области.

Марианна Гавриш представит свои песни на основе гуцульского мелоса. Во время выступления прозвучит известный и обновленный хит "А липы цветут" на музыку композитора Остапа Гавриша, который родом из Карпатского края, с Косово.

Марианна Гавриш презентовала "А липы цветут" в дуэте с балканским певцом из Сербии, обладателем Гран-при "Славянского базара" в Витебске Филипп Жмахер, недавно в Октябрьском дворце (МЦКИ) в Киеве на творческом вечере маэстро.