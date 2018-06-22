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Сенцов "передал привет" ЕСПЧ после предложения прекратить голодовку

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает "Интерфакс-Украина".

"На призыв ЕСПЧ Сенцов ответил отказом и попросил передать суду "большой привет, напомнив о его жалобе, которой суд предоставил приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет", - отметил Динзе.

ЕСПЧ предлагал прекратить Сенцову голодать 20 июня.

Кроме того, Страсбургский суд сообщил представителю Сенцова о том, что суд запросил у российских властей подробную информацию о здоровье режиссера в связи с голодовкой.

Также, Сенцов опроверг заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой относительно того, что он набрал во время голодания два килограмма, передает Радио Свобода.

"Очевидно, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (России) Анатолий Сак, который регулярно посещает Сенцова", – сказал Динзе после встречи с Сенцовим.

По словам адвоката, Сенцов ежедневно пьет по 3,5 л воды и ему ставлят капельницы с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Голодовку он не прекращал.

Сейчас Сернцов голодает уже 40-й день, начиная с 14 мая.

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак после встречи 20 июня с Сенцовим заявил о том, что тот "ни в чем не нуждается и чувствует себя на этом этапе вполне нормально".

 

 

 

 

 

 

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