Сенцов "передал привет" ЕСПЧ после предложения прекратить голодовку
Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает "Интерфакс-Украина".
"На призыв ЕСПЧ Сенцов ответил отказом и попросил передать суду "большой привет, напомнив о его жалобе, которой суд предоставил приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет", - отметил Динзе.
ЕСПЧ предлагал прекратить Сенцову голодать 20 июня.
Кроме того, Страсбургский суд сообщил представителю Сенцова о том, что суд запросил у российских властей подробную информацию о здоровье режиссера в связи с голодовкой.
Также, Сенцов опроверг заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой относительно того, что он набрал во время голодания два килограмма, передает Радио Свобода.
"Очевидно, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (России) Анатолий Сак, который регулярно посещает Сенцова", – сказал Динзе после встречи с Сенцовим.
По словам адвоката, Сенцов ежедневно пьет по 3,5 л воды и ему ставлят капельницы с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Голодовку он не прекращал.
Сейчас Сернцов голодает уже 40-й день, начиная с 14 мая.
Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак после встречи 20 июня с Сенцовим заявил о том, что тот "ни в чем не нуждается и чувствует себя на этом этапе вполне нормально".
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