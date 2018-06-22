СБУ разоблачила контрабанду радия-226 в Украину

22 июня, 2018, 15:38

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили продажу в Украине радиоактивного вещества радий-226

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Известно, что злоумышленники готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

Правоохранители обнаружили специально оборудованный на частном подворье тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилась радиоактивное вещество.

В рамках уголовного производства, открытого по статье "Незаконное обращение с радиоактивными материалами", были задержаны шестеро участников организованной группировки. Трем из них объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избраны в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятое вещество было направлено в Институт ядерных исследований НАН Украины, где после проведенной экспертизы было идентифицировано Радий-226. Установлен источник происхождения радиоактивного вещества - оно произведено в 1930-х годах Чехословацкой компанией Radiumchema.