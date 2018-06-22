 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ разоблачила контрабанду радия-226 в Украину


фото: СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили продажу в Украине радиоактивного вещества радий-226

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Известно, что злоумышленники готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

Правоохранители обнаружили специально оборудованный на частном подворье тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилась радиоактивное вещество.

В рамках уголовного производства, открытого по статье "Незаконное обращение с радиоактивными материалами", были задержаны шестеро участников организованной группировки. Трем из них объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избраны в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятое вещество было направлено в Институт ядерных исследований НАН Украины, где после проведенной экспертизы было идентифицировано Радий-226. Установлен источник происхождения радиоактивного вещества - оно произведено в 1930-х годах Чехословацкой компанией Radiumchema.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2018 пятница

больше новостей

22 июня, 2018 пятница

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать