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СБУ предупредила контрабанду запчастей на $200 тысяч и подозревает таможенников в злоупотреблении властью

Сотрудники СБУ предупредили незаконное попадание в нашу страну автозапчастей почти на $200 тысяч

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Происшествие случилось ни на международном пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни.

Правоохранители остановили грузовой автомобиль вблизи границы, который по документам ввоз "строительную конструкцию сборную из черных металлов (бывшая в употреблении теплица)", задекларированной стоимостью 36 тысяч гривен.

Во время проверки оперативники обнаружили в грузовике автозапчасти на почти $200 тысяч. Таможенные платежи, которые должны были быть уплачены в государственный бюджет составляют примерно сорок тысяч американских долларов.

СБ Украины усматривает в действиях должностных лиц международного пункта "Ягодин" Волынской таможни, которые пропустили этот грузовик, признаки совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

 

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