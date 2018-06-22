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СБУ обыскивает Житомирский бронетанковый завод

Сотрудники СБУ и военной прокуратуры проводят обыски на государственном предприятии "Житомирский бронетанковый завод"

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения, растраты имущества, сообщает "Укринформ".

Управлением СБУ совместно с военной прокуратурой при поддержке госконцерна "Укроборонпром" проводятся следственные действия, в том числе и на ГП "Житомирский бронетанковый завод".

Обыски проводятся в рамках документирования преступления по ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Отметим, что на прошлой неделе Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Житомирского гарнизона о наложении штрафных санкций в размере 300 тыс. грн на "Житомирский бронетанковый завод" в пгт Новогуйвинское Житомирского района.

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