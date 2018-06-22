Сборная Украины завоевала 14 медалей на ЧЕ по дзюдо среди ветеранов

22 июня, 2018, 09:13

Украинские дзюдоисты выиграли 14 наград на чемпионате Европы среди ветеранов

Об этом сообщает Федерация дзюдо Днепропетровской области.

На континентальном первенстве в Глазго Украина стала одной из самых сильных команд. Наши дзюдоисты завоевали 14 медалей (4 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей и золото в командных соревнованиях.

Среди других, чемпионами Европы стали титулованные представители сборной Илья Чимчиури и Сергей Балабан. Оба боролись в весовой категории 90 кг, но Илья в возрастном дивизионе М4 (45-49 лет), а Сергей в возрастном дивизионе М2 (35-39 лет). В общем, Илья Чимчиури уже в четвертый раз становится сильнейшим ветераном Европы. Ранее он выигрывал золото на чемпионатах Европы в 2012, 2013 2017 годах.

Сергей Балабан в Глазго оформил золотой европейский дубль. В прошлом году он также был чемпионом Европы. Оба дзюдоиста провели по 5 поединков и во всех были более чем убедительными. Сергей в финале сошелся с еще одним украинцем, представляющим Харьков, Денисом Стеценко и выиграл у того за 2 минуты иппоном.

С серебром ветеранского чемпионата Европы возвращаются домой тренер павлоградской ДЮСШ Александр Венгер и президент Федерации дзюдо Днепропетровской области, вице-президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

Бронзовыми призерами Чемпионата Европы среди ветеранов стали Сергей Синилов, Алексей Овчаренко и Евгений Супрун.