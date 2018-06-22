Россия просит разрешение посетить 50 заключенных вместо 34, - Денисова
22 июня, 2018, 07:21
Министерство иностранных дел России направило Украине ноту, в которой просило разрешить российскому омбудсмену Татьяне Москальковой посетить 50 удерживаемых россиянин вместо 34
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Общественного".
Предварительно омбудсмены обеих стран договаривались о посещении 34 заключенных с обеих сторон.
"Первый наш этап — это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, где речь шла о содействии визитам Москальковой до 50 граждан России", - заявила украинский омбудсмен.
Сейчас этот вопрос рассматривает украинская сторона. Денисова отметила, что в списке Москальковой нет моряков керченского судна "Норд".
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскомурежиссеру Олегу Сенцову.
- Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить задержанных в Украине россиян.
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