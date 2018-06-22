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Россия просит разрешение посетить 50 заключенных вместо 34, - Денисова

Татьяна Москалькова
Министерство иностранных дел России направило Украине ноту, в которой просило разрешить российскому омбудсмену Татьяне Москальковой посетить 50 удерживаемых россиянин вместо 34

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Общественного".

Предварительно омбудсмены обеих стран договаривались о посещении 34 заключенных с обеих сторон.

"Первый наш этап — это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, где речь шла о содействии визитам Москальковой до 50 граждан России", - заявила украинский омбудсмен.

Сейчас этот вопрос рассматривает украинская сторона. Денисова отметила, что в списке Москальковой нет моряков керченского судна "Норд".

  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскомурежиссеру Олегу Сенцову.
  • Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить задержанных в Украине россиян.

 

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