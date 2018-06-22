Россия просит разрешение посетить 50 заключенных вместо 34, - Денисова

22 июня, 2018, 07:21

Министерство иностранных дел России направило Украине ноту, в которой просило разрешить российскому омбудсмену Татьяне Москальковой посетить 50 удерживаемых россиянин вместо 34

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Общественного".

Предварительно омбудсмены обеих стран договаривались о посещении 34 заключенных с обеих сторон.

"Первый наш этап — это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, где речь шла о содействии визитам Москальковой до 50 граждан России", - заявила украинский омбудсмен.

Сейчас этот вопрос рассматривает украинская сторона. Денисова отметила, что в списке Москальковой нет моряков керченского судна "Норд".