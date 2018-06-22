Ради киевского "Арсенала" Раванелли отказал "Ювентусу", - президент клуба

22 июня, 2018, 12:35

Президент "Арсенала" Ивица Пирич заявил, что итальянский тренер ради киевского клуба отказался от работы в "Ювентусе"

Об этом Пирич заявил сегодня на презентации Раванелли в роли главного тренера в Киеве.

"Раванелли отказался от работы в "Ювентусе" и пришел к нам. Об этом сегодня будет говорить весь мир. Многие спросят, есть ли опыт в Фабрицио? Но вчера все смотрели матч Хорватии и Аргентины. Тренер Хорватии никогда не имел опыта работы с такими командами, но это не помешало добиться результата", - сказал хорват.

Сегодня киевский "Арсенал" объявил о назначении Фабрицио Раванелли главным тренером.