Ради киевского "Арсенала" Раванелли отказал "Ювентусу", - президент клуба
Об этом Пирич заявил сегодня на презентации Раванелли в роли главного тренера в Киеве.
"Раванелли отказался от работы в "Ювентусе" и пришел к нам. Об этом сегодня будет говорить весь мир. Многие спросят, есть ли опыт в Фабрицио? Но вчера все смотрели матч Хорватии и Аргентины. Тренер Хорватии никогда не имел опыта работы с такими командами, но это не помешало добиться результата", - сказал хорват.
- Сегодня киевский "Арсенал" объявил о назначении Фабрицио Раванелли главным тренером.
- 49-летний Раванелли имеет небольшой опыт самостоятельной тренерской работы - он возглавлял юношескую команду "Ювентуса" и французский "Аяччо".
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Вместе с "Ювенутсом" Раванелли становился победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Италии. Также нападающий играл за итальянские "Перуджу", "Авеллино", "Редажану", "Лацио", английские "Мидлсборо", "Дерби Каунти", французский "Марсель" и шотландский "Данди Юнайтед".
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За сборную Италии Раванеллі провел 22 матча и забил 8 голов.
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