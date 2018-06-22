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Ради киевского "Арсенала" Раванелли отказал "Ювентусу", - президент клуба


фото: Укрінформ
Президент "Арсенала" Ивица Пирич заявил, что итальянский тренер ради киевского клуба отказался от работы в "Ювентусе"

Об этом Пирич заявил сегодня на презентации Раванелли в роли главного тренера в Киеве.

"Раванелли отказался от работы в "Ювентусе" и пришел к нам. Об этом сегодня будет говорить весь мир. Многие спросят, есть ли опыт в Фабрицио? Но вчера все смотрели матч Хорватии и Аргентины. Тренер Хорватии никогда не имел опыта работы с такими командами, но это не помешало добиться результата", - сказал хорват.

  • 49-летний Раванелли имеет небольшой опыт самостоятельной тренерской работы - он возглавлял юношескую команду "Ювентуса" и французский "Аяччо".

  • Вместе с "Ювенутсом" Раванелли становился победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Италии. Также нападающий играл за итальянские "Перуджу", "Авеллино", "Редажану", "Лацио", английские "Мидлсборо", "Дерби Каунти", французский "Марсель" и шотландский "Данди Юнайтед".

  • За сборную Италии Раванеллі провел 22 матча и забил 8 голов.

 

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