"Манчестер Сити" готовит громкий трансфер за 75 млн евро
Об этом сообщает Le Buteur.
До конца этой недели "Манчестер Сити" оформит трансфер 27-летнего алжирца, который в последние годы выступал за "Лестер". Отмечается, что команда Хосепа Гвардиолы сначала предлагали "Лестеру" 60 млн евро и Патрика Робертса, но "лисы" наполяглив на большей сумме.
Роте, трансфер сдвинулся с места после подписания "Лестером" полузащитника Джеймса Мэдисона, который призван заменить Мареза.
Рияд Марез выступает за "Лестер" с 2014 года. В сезоне 2015/16 вместе с этим клубом стал чемпионом Англии и был признан лучшим игроком Премьер-лиги.
Марез является воспитанником французского клуба "Сарсель", также выступал за "Кемпер" и "Гавр". В составе сборной Алжира полузащитник сыграл 37 матчей и забил 7 голов.
- Ранее стало известно, что украинец Александр Зинченко летом может покинуть "Манчестер Сити".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве