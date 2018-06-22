"Манчестер Сити" готовит громкий трансфер за 75 млн евро

22 июня, 2018, 14:10

В английский "Манчестер Сити" за 75 млн евро переходит полузащитник "Лестера" Рияд Марез

Об этом сообщает Le Buteur.

До конца этой недели "Манчестер Сити" оформит трансфер 27-летнего алжирца, который в последние годы выступал за "Лестер". Отмечается, что команда Хосепа Гвардиолы сначала предлагали "Лестеру" 60 млн евро и Патрика Робертса, но "лисы" наполяглив на большей сумме.

Роте, трансфер сдвинулся с места после подписания "Лестером" полузащитника Джеймса Мэдисона, который призван заменить Мареза.

Рияд Марез выступает за "Лестер" с 2014 года. В сезоне 2015/16 вместе с этим клубом стал чемпионом Англии и был признан лучшим игроком Премьер-лиги.

Марез является воспитанником французского клуба "Сарсель", также выступал за "Кемпер" и "Гавр". В составе сборной Алжира полузащитник сыграл 37 матчей и забил 7 голов.