"Кофе милосердия": украинские артисты ходят на кофе с желающими для спасения режиссера
22 июня, 2018, 09:49
Украинские художники объединились в благотворительной акции "Кофе милосердия. Поддержка Марины Гришай", в рамках которой собирают девушке деньги на операцию
Марина Гришай - украинский режиссер. В марте 2018 года она обнаружила гульку в груди. Оказалось, что это рак второй стадии, который серьезно развивался.
Марине необходимые $50 000, чтобы побороть рак молочной железы. Поэтому друзья и знакомые объединились, чтобы помочь собрать эти деньги.
Несколько десятков известных украинцев выставили на торги возможность выпить с ними кофе.
Сейчас уже проданы встречи с певицей Джамалю и певцом Меловином.
Но встретиться можно также с Иваном Леньо ("KOZAK SYSTEM"), Павлом Табаковым, актером театра и кино Вячеславом Довженко, композитором Евгением Хмарой, писательницей Ирэной Карпой, Ярославом Нудиком ("Пиккардийская терция"), певицей Оксаной Мухой, группой "Шпилясті кобзарі", телеведущим и шоуменом Богданом Кутеповым, телепродюсером Игорем Кондратюком и другими.
Аукцион длится с 11 июня по 11 июля 2018 года.
С полным списком артистов можно ознакомиться на странице "Кофе милосердия".
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