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"Кофе милосердия": украинские артисты ходят на кофе с желающими для спасения режиссера

Украинские художники объединились в благотворительной акции "Кофе милосердия. Поддержка Марины Гришай", в рамках которой собирают девушке деньги на операцию

Марина Гришай - украинский режиссер. В марте 2018 года она обнаружила гульку в груди. Оказалось, что это рак второй стадии, который серьезно развивался.

Марине необходимые $50 000, чтобы побороть рак молочной железы. Поэтому друзья и знакомые объединились, чтобы помочь собрать эти деньги.

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Несколько десятков известных украинцев выставили на торги возможность выпить с ними кофе.

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Сейчас уже проданы встречи с певицей Джамалю и певцом Меловином.

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Но встретиться можно также с Иваном Леньо ("KOZAK SYSTEM"), Павлом Табаковым, актером театра и кино Вячеславом Довженко, композитором Евгением Хмарой, писательницей Ирэной Карпой, Ярославом Нудиком ("Пиккардийская терция"), певицей Оксаной Мухой, группой "Шпилясті кобзарі", телеведущим и шоуменом Богданом Кутеповым, телепродюсером Игорем Кондратюком и другими.
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Аукцион длится с 11 июня по 11 июля 2018 года.

С полным списком артистов можно ознакомиться на странице "Кофе милосердия".

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