"Кофе милосердия": украинские артисты ходят на кофе с желающими для спасения режиссера

22 июня, 2018, 09:49

Украинские художники объединились в благотворительной акции "Кофе милосердия. Поддержка Марины Гришай", в рамках которой собирают девушке деньги на операцию

Марина Гришай - украинский режиссер. В марте 2018 года она обнаружила гульку в груди. Оказалось, что это рак второй стадии, который серьезно развивался.

Марине необходимые $50 000, чтобы побороть рак молочной железы. Поэтому друзья и знакомые объединились, чтобы помочь собрать эти деньги.

Несколько десятков известных украинцев выставили на торги возможность выпить с ними кофе.

Сейчас уже проданы встречи с певицей Джамалю и певцом Меловином.

Аукцион длится с 11 июня по 11 июля 2018 года.

С полным списком артистов можно ознакомиться на странице "Кофе милосердия".