"Доступные лекарства": программу расширят новыми лекарствами от большего количества болезней, - вице-премьер

22 июня, 2018, 09:20

20 миллионов украинцев получили по программе "Доступные лекарства" медикаменты бесплатно или по уменьшенной стоимости

Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире канала "112. Украина".

"Уже 20 миллионов украинцев, 20 миллионов рецептов, по этой программе люди получили бесплатно или по уменьшенной стоимостью, 2 млн граждан в месяц получают доступные лекарства. Если мы начинали со 159 препаратов, которые были в программе, то сегодня их 239", - сказал Розенко.

Также он добавил, что программа "Доступные лекарства" расширяется.

"Сегодня программа работает только для таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. Но мы расширяем круг препаратов и я убежден, что или в этом году, или уже со следующего года мы будем расширять программу за счет новых нозологий и новых болезней. Но год прошел. Программа работает, финансирование программы осуществляется стабильно", - отметил Розенко.

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Вице-премьер-министр также добавил, что сейчас 9 млн пациентов уже подписали договоры со своими персональными врачами.

"Уже с 1 июля 2018 года мы начинаем финансирование здравоохранения через врача, который предоставляет конкретную услугу", - напомнил Розенко.