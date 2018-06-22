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"Доступные лекарства": программу расширят новыми лекарствами от большего количества болезней, - вице-премьер

20 миллионов украинцев получили по программе "Доступные лекарства" медикаменты бесплатно или по уменьшенной стоимости

Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире канала "112. Украина".

"Уже 20 миллионов украинцев, 20 миллионов рецептов, по этой программе люди получили бесплатно или по уменьшенной стоимостью, 2 млн граждан в месяц получают доступные лекарства. Если мы начинали со 159 препаратов, которые были в программе, то сегодня их 239", - сказал Розенко.

Также он добавил, что программа "Доступные лекарства" расширяется.

"Сегодня программа работает только для таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. Но мы расширяем круг препаратов и я убежден, что или в этом году, или уже со следующего года мы будем расширять программу за счет новых нозологий и новых болезней. Но год прошел. Программа работает, финансирование программы осуществляется стабильно", - отметил Розенко.

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Вице-премьер-министр также добавил, что сейчас 9 млн пациентов уже подписали договоры со своими персональными врачами.

"Уже с 1 июля 2018 года мы начинаем финансирование здравоохранения через врача, который предоставляет конкретную услугу", - напомнил Розенко.

  • Напомним, в апреле 2017 года в Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства».
  • В перечень "Доступных лекарств" отбирали только те лекарственные средства, международное непатентованное название которых является в Национальном перечне основных лекарственных средств. Лекарства проходили отбор с учетом уровней заболеваемости населения, распространенности болезней и смертности, доказательств сравнительной эффективности, а также отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.
  • В этом году увеличился перечень препаратов, которые граждане могут получить по программе "Доступные лекарства", заявил глава правительства Владимир Гройсман.
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