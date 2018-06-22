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"22 июня - инструмент мобилизации в России", - Вятрович

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает отмечание Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, которое происходит 22 июня, опасным

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Празднование 22 июня на государственном уровне - атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф - инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные празднования 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны", - написал Вятрович.

Также он добавил, что есть две даты, отмечать уместнее и правильнее.

"8 мая - день когда мы вспоминаем всех, кто прошел Вторую мировую и стал ее жертвами. 1 сентября - день когда мы вспоминаем о начале самой страшной в истории человечества войны", - добавил Вятрович.

 

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