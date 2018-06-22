Путин назначил своим советником зятя Ельцина, который является тестем Дерипаски

22 июня, 2018, 15:33

Президент России Владимир Путин назначил своим советником на общественных началах экс-руководителя Администрации президента времен Бориса Ельцина Валентина Юмашева

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В то же время российское издание "РБК" со ссылкой на источники отмечает, что на самом деле Юмашев является фактическим советником Путина по меньшей мере 15 лет. Все это время он даже имел собственный кабинет на Старой площади в 10 минутах пешком от Кремля. При этом собеседник издания предоставил фото кабинета Юмашева.

Юмашев руководил АП России с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998 года. Второй брак взял с дочерью Бориса Ельцина Татьяной Дьяченко. Его дочь от первого брака Полина в 2001 году вступила в брак с олигархом Олегом Дерипаской.

В настоящее время Юмашев владеет половиной 60-этажного бизнес-комплекса "Империя" в Москве и половиной бизнес-центра ОАО "СИТИ". Также он замечен в лоббировании правых политических сил, в частности партии "Правое дело".

По мнению российского журналиста Михаила Полторанина, Юмашев входил в ближайший круг президента Ельцина, в котором обсуждался вопрос убийства оппозиционера генерала Льва Рохлина.