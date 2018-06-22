При строительстве Стоунхенджа использовали теорему Пифагора. За 2 000 лет до рождения математика

22 июня, 2018, 16:35

Ученые думают, что древние жители Британских островов, которые построили Стоунхендж, уже знали и использовали теорему Пифагора. То есть, более чем за 2 000 лет до его рождения

Об этом пишет The Telegraph.

Пифагору (древнегреческий философ и математик, который жил на острове Самос в VI-V веках до нашей эры) принадлежит первое геометрическое доказательство теоремы, которая гласит, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов длин катетов равна квадрату гипотенузы.

Началом строительства Стоунхенджа ученые считают примерно 3100 год до Рождества Христова, в то время как Пифагор родился не раньше 586 года до н.е.

Однако исследователи уже давно считают, что теорема использовалась намного ранее древними цивилизациями в различных уголках мира. В новой книге Megalith: Studies in Stone авторы указывают, что теорему знали древние жители Британских островов, которые построили Стоунхендж, что сейчас является одним из самых известных в мире сооружений.

Авторы вывели такое предположение на основании геометрии Стоунхенджа. В книге, как передает издание, указано, что в одной из самых ранних структур постройки, которая датируется 2 750 годом до нашей эры, лежит прямоугольник из четырех камней, который, разделенный пополам по диагонали, образует идеальные прямоугольные треугольники 5:12:13.

Кроме того, как можно увидеть на схематичном изображении, прямоугольника и треугольников получаются восемь линий, указывающих на важные события в неолитическом календаре - например, на точки летнего и зимнего солнцестояния.

Один из авторов даже предполагает, что существует и гигантский пифагорейский треугольник, образующийся между Стоунхенджем, местом в Уэльсе, где, вероятно, добывались голубые камни для построения и островом Ланди.

"Люди часто думают, что наши предки были грубыми дикарями, однако они также были искусными астрономами, - отмечает Джон Матино (John Matineau), редактор книги. - Они применяли теорему Пифагора за более чем 2 000 лет до его рождения".

Впрочем, о соотношении между сторонами прямоугольного треугольника могли знать и в других цивилизациях, и тоже задолго до рождения философа. Кое-кто считает, что эти знания существовали в Древнем Египте (примерно в XXIII веке до н. е.) и в Вавилоне (примерно в XVIII века до н. е.).

В Древнем Китае о применении такой теоремы написано в энциклопедии знаний древнекитайским математиков "Математика в девяти томах", датируется X-II веками до н. э.